2019-07-31T14:21:39+03:00
Общество

Центризбирком рекомендовал Петербургу не открывать избирательные участки в Псковской области

8 сентября жители Северной столицы будут выбирать губернатора города и муниципальных депутатов
Петр КИБЕР
Поделиться:
Элла Памфилова рекоменовала не проводить петербургские выборы на Псковщине. Фото: Сергей Бобылев/ТАССЭлла Памфилова рекоменовала не проводить петербургские выборы на Псковщине. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Изменить размер текста:

Надвигающиеся на Петербург выборы стали причиной многих споров. и если губернаторская кампания идет более-менее спокойно, то процесс среди муниципальных депутатов стал просто скандальным. Но если раньше Центризбирком возмущался нарушениями при регистрации кандидатов, то теперь граве ЦИК Элле Памфиловой не понравилась идея устраивать выездные участки для голосования на Псковщине.

- ЦИК России не рекомендует Санкт-Петербургской избирательной комиссии образовывать дополнительные участки в Псковской области. У нас есть для этого самые серьезные основания, -приводит слова Эллы Памфиловой пресс-служба ЦИК.

Глава Центризбиркома очень надеется, что петербургские коллеги прислушаются к ее словам.

Напомним, что Горизбирком Северной столицы мотивировал решение открыть дополнительные участки в Ленинградской и Псковской областях тем, что здесь много дачников из Петербурга. И если первое понять нетрудно, то с удаленной Псковщиной вопросов больше.

В ЦИК подумали также и, опасаясь нарушений, посоветовали этого не делать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В августе петербуржцы получат розовые квитанции в виде конверта
Петербуржцев предупредили об извращенце с заячьей губой
На строительство нового корпуса НИИ Джанелидзе выделят 6,4 миллиарда рублей
В Петербурге нашлись 27 «черных кредиторов» и 8 финансовых пирамид
В сети появилось видео раскаяния водителя BMW, устроившего массовое ДТП на Невском проспекте
Амур, Волемир, Милолика и Цветана: Стал известен список самых редких имен детей в Петербурге
Поезд «Аллегро» прекратит курсировать между Петербургом и Хельсинки на один день
Более 5,3 тысяч кандидатов зарегистрированы на муниципальные выборы 2019 года в Петербурге
Солист Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Петербург на «Сапсане»
Полиция задержала водителя BMW, устроившего массовую аварию с переворотом на Невском проспекте
Уволенная из СПА-салона на Невском проспекте девушка кирпичом отомстила работодателю
Здания «Леннаучфильма» на Мельничной улице продают за 956 миллионов рублей
«Немой» вор украл у петербургского пенсионера карту и снял 350 тысяч рублей
Макет 119-килограммовой реактивной бомбы напугал приемщиков металла
Из-за обрыва проводов на станции Антропшино остановлены электрички на Витебском направлении