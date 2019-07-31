Центризбирком рекомендовал Петербургу не открывать избирательные участки в Псковской области

СЕГОДНЯ 14:21 2019-07-31T14:21:39+03:00

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Надвигающиеся на Петербург выборы стали причиной многих споров. и если губернаторская кампания идет более-менее спокойно, то процесс среди муниципальных депутатов стал просто скандальным. Но если раньше Центризбирком возмущался нарушениями при регистрации кандидатов, то теперь граве ЦИК Элле Памфиловой не понравилась идея устраивать выездные участки для голосования на Псковщине.

- ЦИК России не рекомендует Санкт-Петербургской избирательной комиссии образовывать дополнительные участки в Псковской области. У нас есть для этого самые серьезные основания, -приводит слова Эллы Памфиловой пресс-служба ЦИК.

Глава Центризбиркома очень надеется, что петербургские коллеги прислушаются к ее словам.

Напомним, что Горизбирком Северной столицы мотивировал решение открыть дополнительные участки в Ленинградской и Псковской областях тем, что здесь много дачников из Петербурга. И если первое понять нетрудно, то с удаленной Псковщиной вопросов больше.

В ЦИК подумали также и, опасаясь нарушений, посоветовали этого не делать.

ИСТОЧНИК KP.RU