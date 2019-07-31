2019-07-31T14:29:55+03:00
Происшествия

Полиция задержала водителя BMW, устроившего массовую аварию с переворотом на Невском проспекте

В момент ДТП мужчина был пьян и сбежал с места происшествия [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Водителя BMW, устроившего массовое ДТП на Невском, задержалиВодителя BMW, устроившего массовое ДТП на Невском, задержалиФото: СОЦСЕТИ
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Водитель BMW, который устроил утром, 31 июля, массовое ДТП на Невском проспекте напротив Гостиного двора в Петербурге, задержан сотрудниками ГИБДД Центрального района аж в Петроградском районе. После жуткой аварии, в которой его же иномарка прилегла на дверь, 38-летний мужчина еще умудрился бежать. Видимо, боялся серьезных последствий, ведь было из-за чего.

- В отношении водителя составлено два протокола об административных нарушениях: оставление места ДТП и вождение в пьяном виде или под действием наркотиков, - сообщили в главном управлении ГИБДД Петербурга.

Напомним, что около 8 часов утра водитель на BMW так сильно спешил, что выехал на встречную полосу движения, и снес сразу несколько машин, которые стояли в ожидании поворота на Садовую улицу.

В итоге побились автомобили: «Форд Куга», «Мерседес», «Ситроен» и «Опель Корса». Больше всего пострадал сам BMW, так как после удара перевернулся. Однако 36-летней женщине-водителю «Форда» потребовалась госпитализация. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

BMW прилег на дверь на Невском проспекте .

ИСТОЧНИК KP.RU

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