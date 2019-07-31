Более 5,3 тысяч кандидатов зарегистрированы на муниципальные выборы 2019 года в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-31T15:31:48+03:00

Желающих получить мандат на 41% больше, чем в 2014 году

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Санкт-Петербург готовится к предстоящим выборам, которые состоятся 8 сентября 2019 года. Осенью петербуржцы будут голосовать за депутатов 110 муниципальных советов. Всего в этом году замещается 1560 мандатов, а претендентов набралось большое количество: на утро 30 июля выдвинуто 7017 кандидатов, зарегистрировано из них 5310. Надо отметить, что количество зарегистрированных кандидатов в 2019 году больше на 41 процент, нежели на выборах в 2014 году.

- Самовыдвиженцев зарегистрировано на 901 больше, чем в 2014 году, их число выросло более чем в 2 раза и составило 1704, - сообщили в Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Также в этом году в бой за мандаты вышли 218 представителей «Партии Роста», активно выдвигаются кандидаты от «Яблока» (350 человек), и 508 кандидатов от ЛДПР. В целом фракции в 2019 году предлагают своих выдвиженцев значительно больше, чем в 2014 году. Также зарегистрировано 514 кандидатов от «Справедливой России» и 1479 от «Единой России».

На 30 июля 2019 года отменено 282 незаконных решения ИКМО об отказе в регистрации. По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга рассмотрено более 400 исков, 70 процентов из которых были удовлетворены полностью или частично.

ИСТОЧНИК KP.RU