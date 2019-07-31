Амур, Волемир, Милолика и Цветана: Стал известен список самых редких имен детей в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-31T15:59:29+03:00

Чего только не придумают родители, чтобы выделить своих детей из общей массы. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Как только не изгаляются родители, стремясь придумать имя своему чаду, чтобы «не как у всех». Некоторые доходили до абсурда, нарекая новорожденных аббревиатурами или даже цифровыми кодами, но сейчас этому положен конец. Впрочем, выбрать необычное имя никто не запрещает. Так, в петербургском комитете по делам ЗАГС подвели итоги первых шести месяцев 2019 года.

- Среди мальчиков уникальными стали: Амур, Волямир, Ермил, Элемир, а среди юных жительниц Северной столицы замечены Милолика, Олимпия, Таша, Цветана и Искра, - пишет газета «Петербургский дневник».

Годом ранее в списке необычных имен значились Эктор, Златозар, Лесомир, Пафнутий и Нерон, а также Рея, Доброслава, Этна, Трина и Неа.

Впрочем, таких оригинальных родителей довольно мало, точнее единицы. Чаще всего имена для новорожденных выбираются традиционные. За первое полугодие 2019 года самыми популярными стали: Александр, Михаил и Артем у мальчиков и София, Мария, Анна среди девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU