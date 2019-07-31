2019-07-31T15:59:29+03:00
Общество

Амур, Волемир, Милолика и Цветана: Стал известен список самых редких имен детей в Петербурге

В комитете по делам ЗАГС подвели итоги первых шести месяцев 2019 года
Петр КИБЕР
Поделиться:
Чего только не придумают родители, чтобы выделить своих детей из общей массы.Чего только не придумают родители, чтобы выделить своих детей из общей массы.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Как только не изгаляются родители, стремясь придумать имя своему чаду, чтобы «не как у всех». Некоторые доходили до абсурда, нарекая новорожденных аббревиатурами или даже цифровыми кодами, но сейчас этому положен конец. Впрочем, выбрать необычное имя никто не запрещает. Так, в петербургском комитете по делам ЗАГС подвели итоги первых шести месяцев 2019 года.

- Среди мальчиков уникальными стали: Амур, Волямир, Ермил, Элемир, а среди юных жительниц Северной столицы замечены Милолика, Олимпия, Таша, Цветана и Искра, - пишет газета «Петербургский дневник».

Годом ранее в списке необычных имен значились Эктор, Златозар, Лесомир, Пафнутий и Нерон, а также Рея, Доброслава, Этна, Трина и Неа.

Впрочем, таких оригинальных родителей довольно мало, точнее единицы. Чаще всего имена для новорожденных выбираются традиционные. За первое полугодие 2019 года самыми популярными стали: Александр, Михаил и Артем у мальчиков и София, Мария, Анна среди девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В августе петербуржцы получат розовые квитанции в виде конверта
Петербуржцев предупредили об извращенце с заячьей губой
На строительство нового корпуса НИИ Джанелидзе выделят 6,4 миллиарда рублей
В Петербурге нашлись 27 «черных кредиторов» и 8 финансовых пирамид
В сети появилось видео раскаяния водителя BMW, устроившего массовое ДТП на Невском проспекте
Поезд «Аллегро» прекратит курсировать между Петербургом и Хельсинки на один день
Более 5,3 тысяч кандидатов зарегистрированы на муниципальные выборы 2019 года в Петербурге
Солист Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Петербург на «Сапсане»
Полиция задержала водителя BMW, устроившего массовую аварию с переворотом на Невском проспекте
Центризбирком рекомендовал Петербургу не открывать избирательные участки в Псковской области
Уволенная из СПА-салона на Невском проспекте девушка кирпичом отомстила работодателю
Здания «Леннаучфильма» на Мельничной улице продают за 956 миллионов рублей
«Немой» вор украл у петербургского пенсионера карту и снял 350 тысяч рублей
Макет 119-килограммовой реактивной бомбы напугал приемщиков металла
Из-за обрыва проводов на станции Антропшино остановлены электрички на Витебском направлении