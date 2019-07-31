В сети появилось видео раскаяния водителя BMW, устроившего массовое ДТП на Невском проспекте

СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-31T16:10:55+03:00

Водитель BMW, устроивший ДТП на Невском, раскаялся в содеянном Фото: скрин с видео

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«В содеянном раскаиваюсь», потупив глаза, признался на камеру водитель, который устроил сегодня утром, 31 июля, страшное массовое ДТП с переворотом на Невском проспекте напротив Гостиного двора. В сети появилось видео признания своей вины 38-летним водителем по имени Виталий, по вине которого разбиты пять автомобилей, включая его собственный.

- Я, управляя автомобилем BMW X6 вишневого цвета, после ДТП с места ушел, так как испугался ответственности. В содеянном раскаиваюсь. Готов понести ответственность в соответствии с законодательством, - заявил испуганный мужчина.

Автомобиль виновника аварии "прилег" на дверь после мощного удараФото: СОЦСЕТИ

А ответственность на Виталии действительно большая. Помимо того, что водитель, нарушив правила дорожного движения, совершил серьезную аварию, бросил место инцидента, так еще был, как говорится, не в кондиции. Ранее главное управление ГИБДД Петербурга заявило, что в отношении мужчины составлен протокол за вождение в нетрезвом виде.

На данный момент с водителем работают правоохранительные органы. Как минимум, по закону, Виталия должны лишить водительских прав.

Раскаяние водителя БМВ, устроившего ДТП на Невском проспекте в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU