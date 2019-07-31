В Петербурге нашлись 27 «черных кредиторов» и 8 финансовых пирамид
Несмотря на то, что времена МММ уже прошли, а многие россияне не раз успели обжечься на финансовых пирамидах, такие организации продолжают существовать и работать. Компанию им составляют различные мошенники и «черные кредиторы». И в Санкт-Петербурге их достаточно много.
- В первом полугодии 2019 года отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России выявил на территории Петербурга 27 нелегальных кредиторов, - сообщает пресс-служба финансового учреждения.
Чуть меньше нелегальных ростовщиков нашлось в Архангельской области (26) и на Вологодчине (20). Кроме этого в Северной столице работало восемь финансовых пирамид. Это самый большой показатель на Северо-Западе. Еще по две мошеннические структуры нашлись в Архангельске и Вологде.
Все результаты проверок были переданы в полицию, где по нескольким эпизодам, которые удалось доказать, завели уголовные дела. Но даже если этого не происходит, то внимание полиции заставляет мошенников «сворачивать удочки», что бережет спокойствие и деньги граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU