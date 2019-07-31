На строительство нового корпуса НИИ Джанелидзе выделят 6,4 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-31T16:36:04+03:00

Через 2,5 года НИИ имени Джанелидзе будет выглядеть так. Фото: "Невские новости".

Изменить размер текста: A A

Уже через два года на Будапештской улице появится новый корпус Научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе. Накануне с визитом в НИИ приехал врио губернатора Петербурга, который пообщался с персоналом и поручил выделить средства на строительство.

- Всего выделено 6,4 миллиарда рублей. Новый корпус оснастят современной медтехникой: аппаратами УЗИ, МРТ и прочим оборудованием, - пишут «Невские новости».

Напомним, что ранее сообщалось о заключении договора на строительство нового корпуса института и подземного паркинга. Согласно контракту, к концу 2021 года застройщик должен создать корпус отделения экстренной медицинской помощи (ОМЭП), который будет расположен западнее основного здания института. Их соединят двухэтажным переходом на уровне 1-го и 2-го этажей.

Паркинг на 64-машино-места появится рядом с основным зданием НИИ.

ИСТОЧНИК KP.RU