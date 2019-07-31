2019-07-31T17:00:25+03:00
Общество

В августе петербуржцы получат розовые квитанции в виде конверта

Новый вид расчетных листков позволит разместить в них дополнительную информацию и увеличить шрифт текста
Петр КИБЕР
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Привычные розовые квитанции превратятся в конверты. Фото: vk.com/kvartplata_infoПривычные розовые квитанции превратятся в конверты. Фото: vk.com/kvartplata_info
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Уже в ближайшие дни все жители Санкт-Петербурга получат квитанции по квартплате и за услуги ЖКХ. Для тех, у кого управляющей компанией являются государственные службы, это обычные розовые листки. Но теперь их вид изменится - они превратятся в конверты.

- Новый счет представляет собой отправление-конверт (селф-мейлер) – лист А4, сложенный вдвое, на лицевой и оборотной стороне которого размещена информация, - сообщает пресс-служба государственного унитарного предприятия (ГУП) «Жилищное хозяйство».

Кроме того, что теперь большая часть информации окажется спрятанной от чужих глаз, увеличенный формат квитанции позволит увеличить размер текста, о чем просили пожилые люди, а также разместить дополнительные сведения о тарифах и снабжающих компаниях.

Сама структура квитанции не изменится и останется привычной для плательщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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