В августе петербуржцы получат розовые квитанции в виде конверта
Уже в ближайшие дни все жители Санкт-Петербурга получат квитанции по квартплате и за услуги ЖКХ. Для тех, у кого управляющей компанией являются государственные службы, это обычные розовые листки. Но теперь их вид изменится - они превратятся в конверты.
- Новый счет представляет собой отправление-конверт (селф-мейлер) – лист А4, сложенный вдвое, на лицевой и оборотной стороне которого размещена информация, - сообщает пресс-служба государственного унитарного предприятия (ГУП) «Жилищное хозяйство».
Кроме того, что теперь большая часть информации окажется спрятанной от чужих глаз, увеличенный формат квитанции позволит увеличить размер текста, о чем просили пожилые люди, а также разместить дополнительные сведения о тарифах и снабжающих компаниях.
Сама структура квитанции не изменится и останется привычной для плательщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU