2019-07-31T18:32:04+03:00
Происшествия

Житель Ленобласти пойдет под суд за изнасилование и убийство бывшей тещи

Жертвой злоумышленника стала 58-летняя женщина
Петр КИБЕР
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Следователи передали в суд дело тихвинского насильника и убийцы.Следователи передали в суд дело тихвинского насильника и убийцы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Следственное управление СК РФ по Ленинградской области завершило расследование жестокого убийства, которое совершил житель города Тихвин. 32-летнего мужчину обвиняют в расправе над бывшей тещей, которую перед смертью экс-зять еще и изнасиловал.

- По данным следствия, 26 августа 2018 года обвиняемый под обманным предлогом передачи денег на содержание своей дочери, пригласил в гости бывшую тещу. В ходе выяснения отношений, мужчина избил и надругался над 58-летней женщиной, - сообщает пресс-служба областного управления Следкома.

Чтобы не отвечать за изнасилование, обвиняемый задушил женщину а потом спрятал ее труп в подвале собственного частного дома. После этого он сменил место жительства.

Позднее преступление вскрылось, а злоумышленник задержан. Известно, что он и раньше был агрессивен и уже сидел в тюрьме за убийство и изнасилование.

Новое дело тихвинского рецидивиста направлено для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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