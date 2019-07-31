Суд арестовал гендиректора строительного холдинга «Норманн» Владимира Смирнова

СЕГОДНЯ 19:02 2019-07-31T19:02:37+03:00

Гендиректора строительной компании "Норманн" отправили под арест на два месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга выбрал содержание под стражей в качестве меры пресечения для гендиректора строительного холдинга «Норманн» Владимира Смирнова. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в крупных размерах. По его вине сотни дольщиков остались без купленных квартир.

- Как полагает следствие, генеральный директор ООО “Норманн Холдинг” Смирнов совместно с иными лицами из числа руководителей компании, разработал план по хищению путем обмана денежных средств у дольщиков, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Жертвами деятельности строительной компании стали люди, купившие квартиры в жилом комплексе «На Заречной» в Парголово. Всего с петербуржцев и иногородних жителей было собрано почти полтора миллиарда рублей. При этом на реальное строительство ушло всего 80 миллионов.

Куда делись остальные деньги - следствие пока так и не выяснило. Люди, оставшиеся без купленного жилья, выходили на митинги и даже устраивали голодовки, но получить квартиры им это не помогло.

Справка «КП»:

В Петербурге группа компаний «Норманн» не достроила три жилых комплекса: «Три апельсина», «На Заречной» и «Ижора парк». Еще четыре долгостроя – «Морошкино», «Десяткино» и «Десяткино 2.0», находятся в Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU