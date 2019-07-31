2019-07-31T20:08:58+03:00
Происшествия

Сняли все украшения, забрали телефоны: Родственники погибшей в ДТП в Ленобласти женщины с детьми ищут мародеров

Близкие просят вернуть им вещи, пропавшие после аварии
Степан СТЕПАНОВ
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ДТП в Лужском районе 28 июля: Mitsubishi Pajero Sport столкнулся с Kia Sorento, пять человек погибли.ДТП в Лужском районе 28 июля: Mitsubishi Pajero Sport столкнулся с Kia Sorento, пять человек погибли.Фото: СОЦСЕТИ
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У смертельного ДТП, которое произошло днем 28 июля в Ленобласти на трассе Санкт-Петербург - Псков, оказалось продолжение. Сегодня один из родственников погибших в страшной аварии выложил в соцсети душераздирающее обращение. Мужчина, представившийся Александром, рассказал о том, что после того, как его близкие - многодетная мама Марина и две ее дочки Милена и Яна - погибли, их обворовали. С тел сняли все ценные вещи - кольца, часы. Прихватили и мобильные телефоны, а также некоторые вещи из искореженной иномарки.

- Во-первых, спасибо тем, кто пытался тогда помочь спасти тех, кто находился в данном автомобиле после ДТП, - со слезами на глазах говорит Александр. - Уважение и низкий поклон тем, кто не проехал мимо. Но время сейчас суровое, и произошло такое, что вещи, которые были разбросаны возле автомобиля и вещи на погибших пропали. Не берусь никого осуждать, но считайте, что это крик души. Сотрудники спецслужбы или те, кто увозил тела в морг в Лугу, или кто-то еще... Пожалуйста, верните нам вещи наших родных. У Марины остались еще двое маленьких детей. Для них это память.

Напомним, в 12:00 на 135-м км автодороги Петербург – Псков Лужского района водитель на Mitsubishi Pajero Sport лоб в лоб столкнулся с Kia Sorento. Удар был страшенный: четыре человека погибли на месте, еще одна девушка умерла в больнице. Чудом удалось выжить лишь одному пассажиру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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