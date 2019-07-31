2019-07-31T20:24:08+03:00
Общество

Гигантский лотос украсит Юсуповский сад

Арт-объект появится на территории парка в конце августа
Степан СТЕПАНОВ
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В Юсуповском саду появится лотос-гигант.В Юсуповском саду появится лотос-гигант.
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Одним арт-объектом в Санкт-Петербурге станет больше. Уже в конце августа, как сообщают организаторы, в Юсуповском саду "зацветет" двухметровый лотос. Экзотический цветок украсит парк по случаю Фестиваля водных фонариков, который запланирован на 23 - 25 августа 2019 года.

- Арт-объект лотоса представлять из себя огромный цветок, лепестки которого смогут менять свой цвет и освещать пруд ночью, - пояснили устроители мероприятия. - Разместят конструкцию на одном из островов, а вот подобраться к нему можно будет лишь вплавь.

Кстати, мини-копию лотоса обещают дарить на входе всем посетителям, которые придут в эти дни на фестиваль. Цветы-фонарики из рисовой бумаги, согласно легенде, нужно опустить на воду и загадать желание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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