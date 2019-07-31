2019-07-31T20:37:53+03:00
Происшествия

42-летний мужчина, полгода насиловавший свою 13-летнюю дочку, арестован в Ленобласти

Подросток отправлена в центр помощи для несовершеннолетних
Степан СТЕПАНОВ
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Отец, которого подозревают в педофилии, взят под стражу.Отец, которого подозревают в педофилии, взят под стражу.
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В Ленинградской области избрана мера пресечения 42-летнему жителю города Любань. Мужчина арестован по подозрению в неоднократном изнасиловании родной дочери. По предварительным данным, он измывался над 13-летней девочкой в течение четырех месяцев - с июля по октябрь 2018 года. Все происходило в частном жилом доме в Тосненском районе.

- Следственным отделом по городу Тосно продолжается расследование уголовного дела, - сообщили в СК по Ленинградской области. - Пострадавшая помещена в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. После того, как мужчина был изобличен в произошедшем, следователь территориального отдела СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил.

Сейчас по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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