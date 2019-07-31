Дело хозяйки дома с "однорукими бандитами" в Кировском районе дошло до суда

СЕГОДНЯ 20:49 2019-07-31T20:49:12+03:00

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В Ленинградской области перед судом предстанет 42-летняя предпринимательница, которую обвиняют по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в городе Кировск в помещении, расположенном в одном из нежилых двухэтажных зданий на улице Советской, она незаконно с группой лиц проводила проведение азартных игр с использованием игрового оборудования.

- По версии следствия, не позднее 22 апреля 2019 года 42-летняя обвиняемая встречала игроков, принимала от них деньги, вводила в игровое оборудование с помощью специального магнитного ключа конкретную сумму денег, предназначенную для игры, выдавала игрокам выигрыш, а также выполняла другие действия, согласно отведенной ей преступной роли, - рассказали в СК по Ленобласти.

В подпольном клубе обвиняемая осуществляла азартные игры вплоть до момента ее задержания полицией.

В ходе осмотра места происшествия был изъят 21 "однорукий бандит".

ИСТОЧНИК KP.RU