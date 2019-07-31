2019-07-31T22:05:42+03:00
Спорт

Культурный футбол: Петербургский «Зенит» начал сотрудничать с Эрмитажем

Спортсменам придется рисовать. Начнут с Малевича
Степан СТЕПАНОВ
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Вот он главный художник.Вот он главный художник.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Игроки «Зенита» станут универсальными. Сегодня сине-бело-голубые заключили соглашение о сотрудничестве с Эрмитажем, и впереди их ждет много интересного. Например, урок рисования. Спортсмены возьмут в руки кисти и создадут вариации на тему самой знаменитой картины Казимира Малевича «Черный квадрат». Как пояснили в «Зените», картины игроков будут пожертвованы для проведения благотворительного аукциона.

- Искусство и спорт имеют много общего, - уверен гендиректор ФК «Зенита» Александр Медведев. - Это и драматургия, и страсть, которые им присущи. Рады видеть гостей Эрмитажа на нашей арене. Будем вместе двигаться к новым победам.

Как оказалось, руководство Эрмитажа - давние поклонники петербургского футбольного клуба. Например, директор Государственного музея Михаил Пиотровский признался, что регулярно посещает «Газпром Арену».

- Планируются разные формы сотрудничества, - добавил Михаил Борисович. - Футболисты будут создавать картины в Эрмитаже, мы будем выпускать совместную коллекцию одежды. Отмечу, что в разные времена болельщики сине-бело-голубых поддерживали Эрмитаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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