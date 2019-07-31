Арестован директор фирмы, обещавший дольщикам квартиры в Парголово

31 Июль 23:32 2019-07-31T23:32:21+03:00

Уголовные дела о хищениях средств дольщиков ЖК «Десяткино 2.0» и многоквартирного дома в поселка Парголово соединены в одно производство. Фото: СОЦСЕТИ

До этого ему предъявлено обвинение о хищении денежных средств у новоселов ЖК «Десяткино 2.0»

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Уголовные дела о хищениях средств дольщиков ЖК «Десяткино 2.0» и многоквартирного дома в поселка Парголово соединены в одно производство, а один из фигурантов скандального процессе сегодня арестован. Об этом официально заявила представитель МВД России Ирина Волк.

- По ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области генеральному директору строительной компании, обвиняемому в мошенничестве, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировала Волк.

Напомним, в феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денег участников долевого строительства многоквартирного дома на Заречной улице в поселке Парголово Выборгского района Петербурга. По предварительным данным, к махинациям может быть причастен руководитель строительной компании, которому ранее предъявлено обвинение по аналогичному факту, связанному с хищением денежных средств участников долевого строительства в жилом комплексе «Десяткино 2.0».

По версии следствия, генеральный директор компании-девелопера привлекал денежные средства граждан под предлогом возведения жилого комплекса в поселке Янино во Всеволожском районе Ленобласти, сообщая будущим жильцам ложную информацию о сроках окончания строительства домов. К слову, ЖК «Десяткино 2.0» начали возводить в 2014 году, а заселиться в свои квартиры люди мечтали в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU