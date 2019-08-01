Вдова погибшего боксера Дадашева получит компенсацию 100 тысяч долларов
В воскресенье, 4 августа, в Петергофе пройдут похороны российского боксера Максима Дадашева, который умер 23 июля в Америке после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. Причины смерти Дадашева окончательно не названы, но по предварительным версиям, спортсмен скончался из-за отека головного мозга и инсульта, который произошел у него прямо во время поединка. Несмотря на боль, Дадашев продолжал биться, пока после 11 раунда не упал. Рухнул он по пути в раздевалку. Дальше трепанация черепа, кома... К умирающему бойцу в Америку успела прилететь его жена Елизавета. В этот же день женщина начала оформлять документы на транспортацию тела Максима на родину - в Санкт-Петербург.
И вот вчера вечером стало известно, что Елизавета Апушкина, вдова Максима Дадашева, получит компенсацию от промоутерской компании Top Rank. Сумма составит 100 тысяч долларов (больше 6 миллионов рублей). Напомним, что Матиас в свою очередь отказался от гонорара, узнав о смерти соперника.
Также в память о Дадашеве многие боксеры Top Rank проведут свои следующие бои с нашивкой фамилии российского спортсмена. Об это сообщил ТАСС.
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Смерть на ринге: почему Максим Дадашев не остановил бой.Кадры боксерского поединка российского боксера Максима Дадашева и мексиканца Субриэла Матиаса пересматривают миллионы людей. 319 пропущенных ударов. Тренер, умоляющий признать поражение и остановить бой. И гордое «нет» нашего спортсмена. И почти у всех возникает законный вопрос: почему же Максим продолжал драться, почему не признал поражение? Ведь бокс – это такой же вид спорта. И как в каждом спорте здесь есть победитель и проигравший. И это не позор. Это нормально. По другому в спорте не бывает. Чтобы понять причины этой трагедии, мы решили узнать историю боксера Максима Дадашева поближе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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