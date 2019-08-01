Огромная пробка образовалась утром на вход на станцию метро «Комендантский проспект» из-за ремонта эскалатора

СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-01T08:44:10+03:00

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Для того чтобы попасть на станцию метро «Комендантский проспект» в Петербурге горожанам надо с самого утра занимать место в очереди. С сегодняшнего дня, 1 августа, вход в вестибюль ограничен из-за ремонта эскалатора. В связи с этим, перед турникетами на вход в подземку в восемь часов утра образовалось огромное столпотворение, в котором люди ожидают своей очереди по несколько минут.

-Теперь надо с открытием метро ехать, чтобы не опаздывать на работу, - заметил один петербуржец в социальной сети.

Протолкнуться в такой толпе, чтобы побыстрее запрыгнуть в вагон не получится. Плотность пассажиров так велика, что яблоку негде упасть.

Так, капитальный ремонт эскалатора на «Комендантском проспекте» продлится с 1 августа по 7 октября. Вход будет ограничен утром по рабочим дням с 7:50 до 9:30. В те же часы в течение двух месяцев с 29 июля по 29 сентября будет ограничен вход на станцию «Озерки» тоже из-за ремонта эскалатора.

ИСТОЧНИК KP.RU