2019-08-01T09:20:08+03:00
Происшествия

Горячие пирожки: У метро «Старая деревня» сгорела лавка свежей выпечки

Магазинчик спасти благодаря огнетушителю из автобуса
Лилия КОЗЛОВА
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У станции метро "Старая деревня" сгорела лавка со свежей выпечкойУ станции метро "Старая деревня" сгорела лавка со свежей выпечкойФото: СОЦСЕТИ
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Вчера вечером, 31 июля, возле станции метро «Старая Деревня» в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Загорелась передвижная лавка, торгующая свежей выпечкой. Автомобиль, припаркованный рядом с транспортными остановками, вспыхнул мгновенно. Спасать его пришлось людям, которые в этот момент были рядом.

- А я говорил, что эти лавки до добра не доведут. У них даже огнетушителя нет, хотя работают с фритюром, - возмутился петербуржец в соцсети.

С чего именно начался пожар, достоверно не известно. Бороться с огнем в экстренном порядке пришлось самим очевидцев. Один отважный петербуржец быстро подбежал к водителю автобуса и попросил у него огнетушитель, с помощью которого опасность была предотвращена.

- Пусть кто-то теперь попробует сказать, что выпечка вчерашняя. Все наисвежайшее. Выпекается прямо на глазах у покупателя, - не смог удержаться от черного юмора один из участников обсуждения в сети.

Насколько известно, в результате пожара никто не пострадал. А вот горячих пирожков какое-то время, по всей видимости, не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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