Петербуржца, «заминировавшего» здание ГУ МВД на Суворовском проспекте, задержали

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-01T10:19:55+03:00

Телефонному хулигану за такие «шутки» грозит до трех лет тюрьмы

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В Петербурге 53-летний мужчина решил «пошутить» и вчера, 31 июля, позвонил в полицию и сообщил о том, что главное здание МВД России по Северной столице заминировано. Однако стало быстро понятно, что никакой бомбы в здании полиции нет, а сами правоохранители, не оценившие такое чувство юмора, быстро вышли на след хулигана.

- В среду, 31 июля, в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что здание главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расположенного в доме 50/52 на Суворовскому проспекту, заминировано, - сообщили в полиции города на Неве.

Незамедлительно во всем здании произошел подробный и тщательный осмотр на предмет опасности, однако никаких бомб обнаружено не было.

Зато сотрудники полиции очень быстро смогли выйти на след телефонного хулигана. Им оказался 53-летний житель Петербурга. Правоохранители задержали мужчину, когда он находился у себя в квартире дома 135 по набережной Обводного канала.

Мотив поступка мужчины пока что не известен. Однако за такие шуточки ему грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU