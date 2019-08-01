На Уткиной даче откроется экспозиция из фондов Музея городской скульптуры

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-01T12:02:58+03:00

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Уткина дача хорошо известна жителям Северной столицы. Этот памятник архитектуры, расположенный в 15 минутах ходьбы от метро «Ладожская», на стыке рек Охта и Оккервиль, раньше был дворянской усадьбой Полтрацких. Но в конце прошлого-начале нынешнего веков пришел в запустение. Сейчас Уткиной даче хотят дать вторую жизнь, сделав на ее территории выставочное пространство.

- В советское время в усадьбе обустроили общежитие, которое полностью расселили только в 2010 году, а спустя 2 года памятник под свое крыло взял Музей городской скульптуры, - пишет газета «Петербургский дневник».

Сейчас в здании, которое неоднократно горело и было в полуразрушенном состоянии, идут реставрационные работы. После их завершения в конце 2022 года в главном корпусе откроется появится детский культурно-досуговый центр и выставка по истории Петербурга.

А в Служебном корпусе разместятся постоянные и временные экспозиции из фондов Музея городской скульптуры.

ИСТОЧНИК KP.RU