Лидер Rammstein Тилль Линдеманн поприветствовал Петербург

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-01T12:28:01+03:00

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Уже завтра, 2 июля, на «Газпром Арене» состоится феерическое шоу – концерт немецкой группы Rammstein. Экспрессивные рокеры дадут, как говорится, жару. Вчера из Москвы в Петербург на скоростном «Сапсане» прибыл солист музыкальной команды Тилль Линдеманн. По приезду он прогулялся по городу и громогласно поприветствовал город на Неве, сняв видео. Приветствие эпатажного немца опубликовано на его странице в Instagram.

- Любимый Тилль в любимом городе, - радостно отреагировали на видео жители Петербурга.

Фанаты явно уже ждут, не дождутся, когда их кумиры выйдут на сцену и покажут настоящее шоу. Надо сказать, что предстоящий концерт вызвал среди фанатов группы настоящий ажиотаж. Практически все билеты были раскуплены заранее. Сейчас в продаже остались лишь самые дешевые места на танцполе по 6 тысяч рублей. А перекупщики отдают заветные квитки начиная от 15 тысяч рублей.

till_lindemann_official Тилль Линдерманн поприветствовал Петербург

ИСТОЧНИК KP.RU