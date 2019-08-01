Жительница Ленобласти написала заявление на своего 14-летнего сына, который угнал ее машину

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-01T12:42:05+03:00

В Ленинградской обрасти задержали несовершеннолетних за угон автомобиля матери одного из них Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Ленинградской области двое 14-летних подростков решили развлечься, пока еще длятся летние каникулы. В ночь на 1 августа они «одолжили» машину у матери одного из ребят – стильный «Инфинити» - запрыгнули в нее и отправились, куда глаза глядят. Однако мать мальчика не оценила поступок сына и решила его наказать по всей строгости… написав заявление об угоне в полицию.

- 1 августа в полицию Выборгского района Ленинградской области поступило заявление от 42-летней женщины, которая сообщила, что ее 14-летний сын вместе с другом-ровесником угнали ее машину, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

Правоохранители приняли заявление и приступили к работе. Около трех часов ночи на территории Курортного района Петербурга местные полицейские остановили тот самый автомобиль, в котором находились подростки. Мальчиков отправили в отделение для разбирательства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Такие методы воспитания куда страшнее, чем «неделю без компьютера».

ИСТОЧНИК KP.RU