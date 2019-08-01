2019-08-01T12:49:49+03:00
Общество

Фонтаны на день ВДВ отключать не будут, но до первого ЧП

Сотрудники «Водоканала» будут дежурить на улицах Петербурга и оперативно перекрывать воду если что
Петр КИБЕР
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Фонтаны на день ВДВ отключать не будут. Но до первого инцидента.Фонтаны на день ВДВ отключать не будут. Но до первого инцидента.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уже завтра улицы Петербурга окрасятся в сине-белые цвета. Это в тельняшках и с флагами праздновать день ВДВ выйдут голубые береты. Обычно такие мероприятия сопровождаются купанием в фонтанах. Чтобы избежать ЧП их отключают, но в этот раз было решено сделать исключение. Правда до первого инцидента.

- При любой попытке отдыхающих забраться в чашу фонтана подача воды будет отключена, пока «пловец» не покинет гидросооружение, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Следить за сохранностью фонтанов и безопасностью горожан будут совместные бригады работников «Водоканала» и сотрудников полиции.

В преддверии 2 августа горожанам напоминают, что петербургские фонтаны не предназначены для купания. Кроме грязной воды, в которой могут скапливаться бактерии и грязь, купальщикам грозят острые металлические части, о которые легко пораниться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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