Пропавший под Петербургом 18-летний юноша из Сургута, найден мертвым

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-01T13:14:05+03:00

Молодой парень приехал поступать в ВУЗ, но бесследно исчез три дня назад

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История пропавшего в Санкт-Петербурге 18-летнего жителя Сургута закончилась трагически. Бесследно исчезнувшего три дня назад юношу нашли погибшим. Страшную находку обнаружили под Всеволожском.

- Пропал человек! Миронов Семен, 18 лет. 28 июля около 17:00 вышел из дома во Всеволожске по и направился в Петербург. С тех пор на связь не выходит, друзей обзвонили, никто его не видел. Заявление в полицию подали, - сообщали в соцсетях родственники пропавшего.

В течение трех дней юношу искали, что называется, всем миром: и полиция и активисты. Увы, их поиски завершились не тем, на что все надеялись. По предварительным данным, юноша был найден погибшим в лесном массиве во Всеволожске.

Мать парня, накануне вылетевшая в Петербург из Сургута, чтобы помочь в поисках, съездила на опознание. Родные до последнего надеялись на чудо, но, к сожалению, информация о гибели юноши подтвердилась.

Причины трагедии предстоит установить полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU