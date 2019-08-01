Опубликован список пропавших в Белом море петербургских байдарочников

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-01T14:09:57+03:00

В шторм на территории Карелии попали восемь взрослых и двое подростков

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Спасатели карельского МЧС выясняют местоположение группы туристов-байдарочников из Петербурга, которые пропали на Белом море несколько дней назад. 24 июля они отправились в маршрут, сообщив, что собираются вернуться 29-го числа. С этого момента на связь они не выходили. Всего в группе восемь взрослых и двое подростков.

- Это Юрий Молчанов, Дмитрий Черных (Черный), Александр(а) Камбур, Татьяна Марголина, Людмила Калихевич, Наталья Щербакова, Алексей и Александр (фамилии не уточняются), а также двое 15-летних подростков — Егор и Евгений, - пишет «ФАН» со ссылкой на собственные источники.

Пока спасатели не могут начать полноценные поиски из-за штормовой погоды, которая держится на Белом море. Сильный ветер не дает использовать авиацию и поисковые катера. Как только ситуация улучшится, сотрудники МЧС выдвинутся в предполагаемый район пропажи туристов.

Что касается байдарочников, то это подготовленные люди. У них есть вся необходимая экипировка на экстренный случай, а также запас еды. О надвигающемся шторме они знали.

ИСТОЧНИК KP.RU