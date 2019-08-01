Три человека погибли на пожаре в частном доме в Парголово

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-01T13:58:24+03:00

Три человека погибли на пожаре в Парголово. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Три человека стали жертвами пожара, произошедшего в частном доме в поселке Парголово, расположенном в Выборгском районе Петербурга. Около пяти часов утра 1 августа о ЧП по телефону «01» сообщили местные жители.

- в 04:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, поселок Парголово, микрорайон Михайловка, Каменный проспект дом 15, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Прибывшие на место пожарные увидели, что двухэтажный дом с мансардой площадью 10 на 10 метров полыхает полностью. Однако уже через полчаса огонь был локализован, а к шести утра пожар удалось полностью ликвидировать.

К сожалению, без жертв не обошлось. При разборе завалов были обнаружены тела жильцов дома.

- Найдены трое погибших. Их пол и возраст установить пока не представляется возможным, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на петербургское ГУ МЧС.

Что стало причиной трагедии - выясняют дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU