2019-08-01T14:12:39+03:00
Происшествия

Пожарные спасли больше 70 человек от огня и ядовитого дыма в горящем доме в Кировске

ЧП произошло в ночь на 1 августа в пятиэтажном жилом доме
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудники МЧС спасли более 70 человек из горящего домаСотрудники МЧС спасли более 70 человек из горящего домаФото: Артем КИЛЬКИН
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Пожарные Ленинградской области в ночь на 1 августа 2019 года предотвратили возможную трагедию в городе Кировск. В пятиэтажном жилом доме началось возгорание, которое быстро начало распространяться по зданию вместе с ядовитым смертоносным дымом. Только благодаря слаженным действиям храбрых сотрудников МЧС, все 71 человек, которые мирно спали в своих постелях, пока огонь коварно захватывал их жилище, были спасены.

- В 3:42 ночи 1 августа спасатели получили сигнал о пожаре в многоквартирном пятиэтажном доме в городе Кировске. Незамедлительно по адресу выехали две дежурные смены пожарно-спасательных подразделений, бригады полиции и скорой помощи, - сообщили в МЧС Ленобласти.

Приехав на место, спасатели увидели, что огонь уже успел охватить коридор, ванную комнату и еще одну жилую комнату. Едкий и удушливый дым сильно распространился по всему дому, создавая опасность для всех жителей. И тогда в работу включилось звено газодымозащитной службы, а также спасатели, которые начали эвакуировать людей.

- Часть жильцов успели покинуть помещения сами, части помогли бойцы пожарно-спасательных подразделений. Семерых человек, среди которых было трое детей, эвакуировали, дав им средства защиты органов дыхания, четверых вывели по трехколенной лестнице, - рассказали спасатели.

Всего из горящего дома были спасены 71 человек. В 5:01 пожар был потушен. Благодаря четким, оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось избежать человеческих жертв, а также не допустить распространение огня на соседние помещения и значительного материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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