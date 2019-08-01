2019-08-01T14:36:43+03:00
Происшествия

В Кингисеппе поймали дворника-извращенца

50-летний мужчина на школьном стадионе приставал к двум маленьким девочкам
Петр КИБЕР
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В Кингисеппе поймали дворника-педофила.В Кингисеппе поймали дворника-педофила.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Дворника-педофила задержали полицейские областного Кингисеппа. В правоохранительные органы на мужчину пожаловались родители двух маленьких девочек, к которым мужчина приставал на улице.

- По версии следствия, днем 31 июля, на школьном стадионе мужчина совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек 9 и 10 лет, которые в силу возраста не понимали значения совершаемых с ними действий, - сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

После того, как о действиях 50-летнего педофила стало известно, мужчину быстро разыскали и доставили к следователю. Обыск, проведенный в квартире дворника, подтвердил его наклонности.

Сейчас подозреваемый задержан, ему избирается мера пресечения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Параллельно мужчину проверяют на причастность к таким же преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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