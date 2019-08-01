В Кингисеппе поймали дворника-извращенца
Дворника-педофила задержали полицейские областного Кингисеппа. В правоохранительные органы на мужчину пожаловались родители двух маленьких девочек, к которым мужчина приставал на улице.
- По версии следствия, днем 31 июля, на школьном стадионе мужчина совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек 9 и 10 лет, которые в силу возраста не понимали значения совершаемых с ними действий, - сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.
После того, как о действиях 50-летнего педофила стало известно, мужчину быстро разыскали и доставили к следователю. Обыск, проведенный в квартире дворника, подтвердил его наклонности.
Сейчас подозреваемый задержан, ему избирается мера пресечения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
Параллельно мужчину проверяют на причастность к таким же преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU