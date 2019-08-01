2019-08-01T14:37:04+03:00
Общество

Да будет свет: Трассу М-10 «Россия» в Ленобласти полностью осветят к 2022 году

Сейчас фонари есть только на 38 километрах дороги со стороны Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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Трассу М-10 «Россия» в Ленобласти полностью осветят к 2022 годуТрассу М-10 «Россия» в Ленобласти полностью осветят к 2022 годуФото: Артем КИЛЬКИН
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К 2022 году на участке дороги М-10, именуемой «Россия», между Петербургом и Москвой, в Тосненском районе Ленобласти появится искусственное освещение. Сейчас фонари есть только на 38,25 километрах трассы из 98 километров, которые проходят по территории 47-го региона.

- В 2019 году ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило контракты на монтаж линий освещения на участках с 599-го по 666-й километр и подходах к городу Тосно. Общая протяженность новых линий на трех участках составит 33,2 километра. На данный момент идет строительство линий освещения на обходе Тосно, которое планируется завершить в 2020 году, - сообщили в дорожной организации.

Всего вдоль трассы будут установлены 2590 опор освещения. Работа оборудования будет регулироваться с помощью автоматизированной системы, применяемой и на других федеральных магистралях в регионе. Такая система позволяет управлять работой наружного освещения по заданному регламенту, контролировать параметры энергопотребления в режиме онлайн, оперативно получать уведомления об аварийных ситуациях и корректировать график включения и отключения светильников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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