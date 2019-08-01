2019-08-01T15:05:10+03:00
Происшествия

На улице Доблести после падения из окна погибла 12-летняя школьница

Тело девочки было обнаружено вечером 31 июля возле одной из многоэтажек
Петр КИБЕР
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Падение с большой высоты оказалось для школьницы смертельным.Падение с большой высоты оказалось для школьницы смертельным.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полиция Красносельского района Санкт-Петербурга выясняет причины гибели школьницы, чье тело было найдено вечером 31 июля возле одного из многоквартирных домов на улице Доблести. Сообщение о ЧП поступило по телефону «112» около 18:00.

- Погибшей оказалась девочка 2006 года рождения. Она обучалась в восьмом классе одной из петербургских школ, - пишут «Невские новости».

По предварительным данным, причиной гибели девочки-подростка стало падение с большой высоты. Известно, что она проживала в доме, рядом с которым позднее и нашли ее тело.

Семья погибшей благополучная, полная, ранее в поле зрения полиции или органов опеки не попадала. На учете в психоневрологическом диспансере ни сама школьница ни ее родные никогда не состояли.

Что послужило причиной трагедии и все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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