Подозреваемого в убийстве петербургской активистки отправили в СИЗО
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 1 августа 2019 года вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Волнянко, подозреваемого в жестоком убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. 28-летнего молодого человека отправили в СИЗО на два месяца до 21 сентября 2019 года.
-По версии следствия, Волнянко с 1:00 до 5:00 21 июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома 11 корпус 2 по Пулковской улице, на почте внезапно возникших неприязненных отношений к Григорьевой нанес ей множественные удары ножом в лицо и спину, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Алексея Волнянко фактически задержали в 16:40 31 июля после того, как первый подозреваемый рассказал следствию о том, что именно этот молодой человек может быть виновным. Проверив информацию, правоохранители получили доказательства достаточные для того, чтобы арестовать 28-летнего молодого человека.
Арестованный работает кладовщиком в одном из магазинов сети электронной и бытовой техники. Также у него уже есть судимость за оборот наркотиков. Как уверяет следствие, он подписал чистосердечное признание в убийстве правозащитницы.
В отношении первого подозреваемого по этому громкому делу, 38-летнего уроженца Киргизии, 31 июля было прекращено уголовное расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU