Механические дятлы и лебеди поселились в Новой Голландии

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-01T16:49:47+03:00

Новые обитатели острова реагируют на излучение от мобильных устройств, которые находятся рядом с ними [фото]

Изменить размер текста: A A

В четверг, 1 августа, в общественном пространстве Новая Голландия в Петербурге появились новые обитатели – лебеди и дятлы. Однако птицы не простые, а механические. Электронные пернатые - инсталляции медиахудожника Марко Баротти, вымышленная постфутуристическая эпоха выражена кинетическими и звуковыми погружением в городскую среду.

Дятлов можно увидеть и услышать с 17:00 до 21:00 / Фото: Новая Голландия

- «Дятлы» трансформируют излучение мобильных телефонов и других беспроводных устройств в характерный стук. Таким образом, художник делает проблему радиоизлучения видимой и призывает о ней задуматься, - сообщили в пресс-службе Новой Голландии.

Лебеди поселятся в Новой Голландии до конца лета / Фото: Новая Голландия

«Лебеди» собраны из спутниковых тарелок и являются олицетворением влияние телевидения и средств массовой коммуникации на человечество. Звук из динамиков - метафора инфошума, потока разнородной информации, который каждый день обрушивается на человека.

«Дятлы» поселились на разных частях острова, однако полюбоваться ими можно будет только четыре дня – с 1 по 4 августа. «Лебеди» будут плавать по пруду Новой Голландии до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU