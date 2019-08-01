Химфак СПбГУ в Петергофе эвакуировали из-за баллонов с боевым отравляющим газом

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-01T17:25:42+03:00

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Экстренная эвакуация была проведена в корпусе химического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета. В здании, расположенном в Старом Петергофе, по предварительным данным, нашли баллоны с фосгеном - крайне опасным веществом, ранее использовавшимся как отравляющий газ в Первую мировую войну.

- 1 августа на территории Санкт-Петербургского государственного университета по адресу Петергоф, Университетский проспект, 26 при ежедневном обходе территории были обнаружены бесхозные предметы неизвестного происхождения. Произведена эвакуация людей из здания. На месте работают сотрудники МЧС и полиции, - сообщается на сайте химфакультета.

По состоянию на 16:30 из здания были эвакуированы около 150 человек. Сейчас баллоны с газом осматривают специалисты МЧС. На месте также присутствуют сотрудники полиции. По сообщениям студентов университета в соцсетях, не место происшествия также ожидается прибытие военных экспертов.

Сейчас территория химфака оцеплена, туда никого не пускают. Сведений о пострадавших нет

ИСТОЧНИК KP.RU