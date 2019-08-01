Маленькой черной макаке из Ленинградского зоопарка выбрали имя
Ленинградский зоопарк подвел итоги конкурса на лучшее имя маленькой макаки, которая родилась здесь весной 2019 года. Для того, чтобы назвать малышку, работники зоосада поинтересовались мнением горожан и в ответ получили десятки вариантов, но выбран был самый красивый.
- 3 мая в семье черных макак Ленинградского зоопарка родилась очаровательная малышка. В честь этого радостного события мы объявили конкурс на лучшее имя для самочки, - сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка в соцсетях.
Среди десятков вариантов были интересные и красивые имена – Айрис (или Ириска), Луиза, Дами, Наоми, Жаннета, Аманда. Некоторые, не особо внимательные петербуржцы, предложили назвать девочку Геннадий, Семен и Иннокентий. Другие же пошли дальше и предложили наречь обезьянку Фридой или Елизаветой II, однако самым популярным стало имя Майя - созвучное месяцу, в котором кроха родилась.
Однако в зоопарке подумали и в итоге решили назвать маленькую черную макаку Ная. Это имя персидского происхождения, означает «достигающая успеха». С арабского языка Ная (Наиля) переводится как «подарок», «награда» или «принимающая дары». Что во всех случаях верно для юной обезьянки.
ИСТОЧНИК KP.RU