Маленькой черной макаке из Ленинградского зоопарка выбрали имя

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-01T17:22:51+03:00

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Ленинградский зоопарк подвел итоги конкурса на лучшее имя маленькой макаки, которая родилась здесь весной 2019 года. Для того, чтобы назвать малышку, работники зоосада поинтересовались мнением горожан и в ответ получили десятки вариантов, но выбран был самый красивый.

- 3 мая в семье черных макак Ленинградского зоопарка родилась очаровательная малышка. В честь этого радостного события мы объявили конкурс на лучшее имя для самочки, - сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка в соцсетях.

Среди десятков вариантов были интересные и красивые имена – Айрис (или Ириска), Луиза, Дами, Наоми, Жаннета, Аманда. Некоторые, не особо внимательные петербуржцы, предложили назвать девочку Геннадий, Семен и Иннокентий. Другие же пошли дальше и предложили наречь обезьянку Фридой или Елизаветой II, однако самым популярным стало имя Майя - созвучное месяцу, в котором кроха родилась.

Однако в зоопарке подумали и в итоге решили назвать маленькую черную макаку Ная. Это имя персидского происхождения, означает «достигающая успеха». С арабского языка Ная (Наиля) переводится как «подарок», «награда» или «принимающая дары». Что во всех случаях верно для юной обезьянки.

ИСТОЧНИК KP.RU