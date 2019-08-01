2019-08-01T17:38:48+03:00
Общество

Шесть кортиков и три сабли отобрали у петербуржца на границе с Финляндией

Весь груз холодного оружия мужчина спрятал за обшивкой своей машины
Петр КИБЕР
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Три сабли и шесть кортиков изъяли у петербуржца на финско-российской границе. Фото: Пресс-служба СЗТУТри сабли и шесть кортиков изъяли у петербуржца на финско-российской границе. Фото: Пресс-служба СЗТУ
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Сотрудники Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) пресекли ввоз не самой обычной контрабанды из Финляндии в Россию. При досмотре машины петербуржца, направлявшегося домой из Страны тысячи озер, была обнаружена партия из сабель и кортиков.

- При проведении таможенного досмотра под обшивкой транспортного средства были обнаружены шесть кортиков и три сабли, - сообщает пресс-служба СЗТУ.

Уже одно то, что все антикварные вещи, по виду представляющие из себя сабли и кортики морских офицеров, были спрятаны, навело таможенников на мысли о контрабанде. Весь груз в итоге был изъят, а сами ценности направлены на экспертизу.

Уже от ее результатов зависит будут заводить уголовное дело против петербуржца, или нет. Для чего неудачливому контрабандисту столько коллекционного холодного оружия, так и осталось неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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