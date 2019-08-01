В посылке в Пулково нашли две учебные гранаты и холостые патроны

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-01T18:02:07+03:00

В посылке в Пулково нашли две учебные гранаты. Фото: Пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО.

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Неизвестно зачем некий петербуржец решил отправить почтой две учебные гранаты, а также гильзы и холостые патроны, но его посылка подняла «на уши» все службы безопасности аэропорта Пулково. При досмотре отправлений в грузовом терминале, на рентгене был замечен необычный груз. Чтобы разобраться с находкой, пришлось вызывать взрывотехников ОМОНа.

- После вскрытия посылки было установлено, что это две учебные гранаты РГД-5 и двенадцать пустых гильз, не представляющих опасности для окружающих, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Убедившись, что все в порядке, посылку с ее содержимым передали полицейским из транспортного управления. Теперь они будут выяснять кто и зачем решил отправить пусть и учебные, но гранаты авиапочтой.

Сам инцидент на работу аэропорта Пулково никак не повлиял.

ИСТОЧНИК KP.RU