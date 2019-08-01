2019-08-01T18:51:43+03:00
Общество

Спикер петербургского Заксобрания поздравил жителей Ленобласти с 92-й годовщиной образования региона

Вячеслав Макаров пожелал дальнейшего развития и процветания ближайшим соседям Северной столицы
Петр КИБЕР
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Приоратский дворец - гордость Гатчины и Лениградской области.Приоратский дворец - гордость Гатчины и Лениградской области.Фото: Артем КИЛЬКИН
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1 августа Ленинградская область празднует свой день рождения. Ровно 92 года назад было принято решение об образовании этого субъекта страны. С праздников всех жителей региона поздравил спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров.

- Вам выпало счастье жить на земле великих исторических традиций, овеянной славой ратных и трудовых подвигов, щедро наделенной природными ресурсами и драгоценным человеческим капиталом, - говорится в обращении от имени депутатов городского парламента, направленного в адрес руководства и жителей Ленобласти.

По словам председателя ЗакСа, именно на берегах Невы, Волхова и Ладоги зарождалось единое российское государство, развивались крупнейшие православные духовные центры России. Во имя Родины здесь бились с врагом воины Александра Невского и Петра I, покрыли себя неувядаемой славой участники легендарной Битвы за Ленинград.

В завершении Вячеслав Макаров пожелал области дальнейшего развития и процветания, а ее жителям – счастья и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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