2019-08-01T19:14:40+03:00
Общество

Депутаты петербургского ЗакСа поддержат инициативу о выплате к 75-летнию победы в Великой Отечественной войне

По словам Вячеслава Макарова, это важная социальная инициатива
Петр КИБЕР
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Петербургский парламент поддержит инициативу выплат ветеранам к 75-летию Победы.Петербургский парламент поддержит инициативу выплат ветеранам к 75-летию Победы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургские депутаты намерены поддержать инициативу врио губернатора Северной столицы, который предложил сделать выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Законопроект имеет важное социальное значение – он касается порядка 400 тыс. петербуржцев. Наш город никогда не забудет величайший подвиг поколения победителей, благодаря которому мы получили право на жизнь и чистое, мирное небо над головой, - уверен спикер городского парламента Вячеслав Макаров. - И эта единовременная выплата - лишь малая доля той огромной благодарности и глубочайшего уважения, которое испытывают петербуржцы к нашим ветеранам.

Согласно документу, единовременную денежную выплату в 2020 году за счет средств бюджета города в размере 7 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и ветераны боевых действий, участвовавших в разминировании и боевом тралении по окончании войны.

По 4 тысячи рублей дадут вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовам умерших инвалидов и участников ВОВ.

Выплата в 3 тысячи рублей предназначена для лиц, родившихся до 3 сентября 1945 года и не относящимся к указанным выше категориям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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