В Петербурге мошенница представлялась следователем и продавала путевки в детский лагерь «Артек»

СЕГОДНЯ 19:25 2019-08-01T19:25:00+03:00

Родители платили за поездку 30 тысяч рублей, после чего аферистка исчезала

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В Петербурге задержали мошенницу, которая обманывала родителей, продавая им несуществующие путевки в "Артек". 35-летняя женщина представлялась следователем и предлагала за 30 тысяч рублей устроить детей в детский лагерь. Получив деньги, мошенница исчезала. Поймать аферистку удалось после того, как обманутые жертвы пожаловались председателю СКР Александру Бастрыкину.

- Пострадавшие рассказали, что заплатили деньги за «льготные» путевки, поверив мошеннице, которая представилась действующим сотрудником СК, - рассказывают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - Мошенничество уверяла клиентов, что путевки выделены в рамках сотрудничества ведомства с лагерем.

К слову, следователи действительно сотрудничают с лагерем "Артек". В него направляют сирот и детей, пострадавших от преступлений. Но никакого отношения женщина к следственному комитету не имеет. Сейчас мошенница уже призналась в преступлениях.

- Она неоднократно судимая за совершение аналогичных преступлений, - поясняют следователи. - Всем родителям, купившим путевки, пришли электронные письма о том, что их дети не прошли конкурсный отбор, в связи с чем им отказано в путевках. Деньги женщина не вернула, а распорядилась ими по своему усмотрению.

ИСТОЧНИК KP.RU