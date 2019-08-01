2019-08-01T19:39:25+03:00
Общество

Витрины «Невского Центра» оживут

1 августа торговый комплекс запустил первый в своей истории концептуальный проект
Степан СТЕПАНОВ
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Цвета подобраны в соответствии с модными трендами сезона «Осень 2019».Цвета подобраны в соответствии с модными трендами сезона «Осень 2019».
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Уже сейчас в магазинах торгового комплекса «Невский Центр» появляются и новые осенние коллекции, и школьная форма, поэтому для удобства прохожих и посетителей запланировано постоянное обновление представленных в витринах образов. Ответственным за это стал известный дизайнер Янис Чамалиди.

- Для меня было важно объединить инновационные продукты разных компаний и актуальные тренды нового сезона, – рассказал дизайнер. – Уверен, что игра цвета, фактур, декораций и образов, созданных на манекенах, не оставит равнодушными ни одного покупателя.

Представленная концепция была создана и реализована компанией Retail Design Studio.

- Осеннее оформление витрин ТК «Невский Центр» строится на художественном приеме заполнения пространства витрин насыщенной по цвету нитяной архитектурой, - отметила руководитель студии Ольга Болкунова. - Цвета подобраны в соответствии с модными трендами сезона «Осень 2019». В декорациях используются подвижные кинетические элементы, а пол и панно покрыты глянцевым пластиком в тон нитям и отражают световые эффекты, подчеркивая каждый размещенный арт-объект.

Кроме модных гаджетов, аксессуаров и одежды в проект было интегрировано и сотрудничество ТК с Ленинградским зоопарком: в витринах можно встретить жирафа Соню, которого недавно взял под свою опеку «Невский Центр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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