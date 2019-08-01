2019-08-01T20:23:32+03:00
Происшествия

В Петербурге мотоциклист погиб в аварии с Mercedes

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД
Роман ЛЯЛИН
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В аварии разбираются сотрудники ГИБДДВ аварии разбираются сотрудники ГИБДД
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Смертельная авария произошла в Курортном районе Санкт-Петербурга. 39-летний водитель мотоцикла Хонда ехал на 148 километре внутренней стороны КАД, когда на скорости влетел в Мерседес.

- Мерседес в момент аварии был припаркован, - поясняют в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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