В Петербурге мотоциклист погиб в аварии с Mercedes

СЕГОДНЯ 20:21 2019-08-01T20:23:32+03:00

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД

Изменить размер текста: A A

Смертельная авария произошла в Курортном районе Санкт-Петербурга. 39-летний водитель мотоцикла Хонда ехал на 148 километре внутренней стороны КАД, когда на скорости влетел в Мерседес.

- Мерседес в момент аварии был припаркован, - поясняют в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU