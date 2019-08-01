В Петербурге мотоциклист погиб в аварии с Mercedes
Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД
В аварии разбираются сотрудники ГИБДД
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Смертельная авария произошла в Курортном районе Санкт-Петербурга. 39-летний водитель мотоцикла Хонда ехал на 148 километре внутренней стороны КАД, когда на скорости влетел в Мерседес.
- Мерседес в момент аварии был припаркован, - поясняют в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.
Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU