В Петербурге вторые сутки ищут пропавшего 12-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 20:32 2019-08-01T20:32:35+03:00

Раньше школьник никогда не уходил из дома

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В Петербурге волонтеры и полицейские разыскивают пропавшего 11-летнего Сережу Петрунина. Мальчик пропал 31 июля. Около часа дня он вышел из дома № 19 на бульваре Новаторов, после чего бесследно исчез.

- Ребенок был одет в синие джинсы и черную куртку, денег и мобильного телефона он не взял, - сообщают волонтеры в ДТП и ЧП Петербурга. - Родители не дождались сына до сих пор. Семья благополучная, раньше подросток не уходил.

Волонтеры просят помощи в поисках мальчика

У Сережи рост 135 сантиметров, худощавый. На правой щеке у ребенка есть три небольших шрама.

Волонтеры призывают, если у вас есть какая-либо информация о пропавшем ребенке, обратитесь по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU