Rammstein показали, как готовятся к концерту в Петербурге
Петербург продолжает готовиться к одному из крупнейших музыкальных событий года. 2 августа в Северной столице пройдет концерт рок-группы Rammstein. В социальных сетях фанаты публикуют десятки фотографий с похождения певцов.
На одной из них строители показали, как возводят аппаратуру на "Газпром-арене". Ожидается, что рокеры покажут грандиозной файер-шоу.
Также фанаты опубликовали видео, как члены команды Rammstein веселятся перед своим концертом. На кадрах видно, как они катаются на ящиках с аппаратурой.
Rammstein перед концертом.
Напомним, что Rammstein привез в Петербурге 75 фур оборудования и литры бензина для огненного шоу. Тилль Линдеманн приехал в Северную столицу за два дня до выступления. Он успел прокатиться по Финскому заливу.
Программа в Петербурге точно такая же, как и в других европейских городах.
ИСТОЧНИК KP.RU