2019-08-01T21:10:51+03:00
Звезды

Rammstein показали, как готовятся к концерту в Петербурге

На Газпром-арене уже почти установили всю аппаратуру
Роман ЛЯЛИН
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"Рамштайн" даст концерт в Петербурге 2 августа"Рамштайн" даст концерт в Петербурге 2 августаФото: СОЦСЕТИ
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Петербург продолжает готовиться к одному из крупнейших музыкальных событий года. 2 августа в Северной столице пройдет концерт рок-группы Rammstein. В социальных сетях фанаты публикуют десятки фотографий с похождения певцов.

На одной из них строители показали, как возводят аппаратуру на "Газпром-арене". Ожидается, что рокеры покажут грандиозной файер-шоу.

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Оборудование перед концертом Rammstein
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Также фанаты опубликовали видео, как члены команды Rammstein веселятся перед своим концертом. На кадрах видно, как они катаются на ящиках с аппаратурой.

Rammstein перед концертом.

Напомним, что Rammstein привез в Петербурге 75 фур оборудования и литры бензина для огненного шоу. Тилль Линдеманн приехал в Северную столицу за два дня до выступления. Он успел прокатиться по Финскому заливу.

Программа в Петербурге точно такая же, как и в других европейских городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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