2019-08-01T21:30:51+03:00
Происшествия

На Пулковском шоссе образовалась пробка из-за желающих посмотреть на перевернувшуюся иномарку

Водитель в аварии получил тяжелые травмы
Роман ЛЯЛИН
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На шоссе образовалась пробка Фото: ДТП и ЧП ПетербургаНа шоссе образовалась пробка Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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В Петербурге на Пулковском шоссе в Московском районе образовалась большая пробка. Причиной стали водители, которые притормаживают, чтобы посмотреть на перевернувшуюся иномарку "Шкода".

- Авария произошла на Пулковском шоссе, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Водитель "Шкоды" не справился с управлением и вылетел в кювет, где опрокинулся. В аварии мужчина получил тяжелые травмы. По данному факту проводится проверка.

К слову, сам автомобиль проезду машин на шоссе не мешает.

- Пробку создало любопытство проезжающих мимо, - объясняют водители. - Все пытаются сфотографировать и посмотреть на аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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