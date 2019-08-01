На Пулковском шоссе образовалась пробка из-за желающих посмотреть на перевернувшуюся иномарку
В Петербурге на Пулковском шоссе в Московском районе образовалась большая пробка. Причиной стали водители, которые притормаживают, чтобы посмотреть на перевернувшуюся иномарку "Шкода".
- Авария произошла на Пулковском шоссе, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Водитель "Шкоды" не справился с управлением и вылетел в кювет, где опрокинулся. В аварии мужчина получил тяжелые травмы. По данному факту проводится проверка.
К слову, сам автомобиль проезду машин на шоссе не мешает.
- Пробку создало любопытство проезжающих мимо, - объясняют водители. - Все пытаются сфотографировать и посмотреть на аварию.
ИСТОЧНИК KP.RU