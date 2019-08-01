В Петербурге экс-силовика признали виновным в убийстве своего товарища из автоматического пистолета

1 Авг. 22:44 2019-08-01T23:22:10+03:00

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В Петербурге присяжные поставили точку в уголовном деле бывшего силовика Сергея Семенова. Семенов поссорился со своим товарищем. Пьяная перепалка быстро переросла в кровавую бойню.

- Оба находились в лесу в зоне Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Петербурга. - Семенов во время ссоры не меньше 24 раз ударил своего приятеля ножом в область головы, шеи и грудной клетки, после этого он добил его ударом топора в голову и двумя выстрелами из автоматического пистолета «Гранд Пауэр».

Товарищ Соколова в итоге скончался на месте происшествия. После этого силовик продолжил свои гулянки с оружием и напал на прохожего. Семенов потребовал незнакомца встать на колени, угрожая пистолетом. А когда тот отказался, выстрелил в него четыре раза. К счастью, раны оказались несерьезными. Пострадавший выжил.

-Коллегия присяжных, ответив на 8 вопросов, единодушно признала Семенова виновным и не заслуживающим снисхождения, - рассказали в суде. - Это первый в истории вердикт присяжных состоялся в 224 гарнизонном военном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU