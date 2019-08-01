2019-08-01T23:20:14+03:00
Общество

Лето кончилось: В Петербург придет похолодание и дожди

В ближайшие выходные горожанам стоит запастись зонтиками
Роман ЛЯЛИН
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Дожди будут идти минимум три дняДожди будут идти минимум три дняФото: Артем КИЛЬКИН
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В ближайшее время в Санкт-Петербурге возвращения лета ждать не стоит. Горожанам впору запастись зонтиком и калошами. В предстоящий уик-энд в городе, по данным Гисметео, ожидается небольшое похолодание и дожди.

Небольшой дождь пройдет в пятницу, 2 августа. Воздух прогреется до 16 градусов. В городе будет небольшой ветер.

А вот субботу, 3 августа, дождь в городе будет идти весь день. При этом в Петербурге похолодает до 14 градусов выше нуля.

Осадки продолжатся и в воскресенье, 4 августа. Дождь не будет прекращаться до самого вечера. При этом столбик термометра останется на отметке в 14 градусов.

К слову, в понедельник, 5 августа, в городе похолодает до 11 градусов. В этот день также стоит взять с собой зонтик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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