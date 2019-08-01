Лето кончилось: В Петербург придет похолодание и дожди
В ближайшее время в Санкт-Петербурге возвращения лета ждать не стоит. Горожанам впору запастись зонтиком и калошами. В предстоящий уик-энд в городе, по данным Гисметео, ожидается небольшое похолодание и дожди.
Небольшой дождь пройдет в пятницу, 2 августа. Воздух прогреется до 16 градусов. В городе будет небольшой ветер.
А вот субботу, 3 августа, дождь в городе будет идти весь день. При этом в Петербурге похолодает до 14 градусов выше нуля.
Осадки продолжатся и в воскресенье, 4 августа. Дождь не будет прекращаться до самого вечера. При этом столбик термометра останется на отметке в 14 градусов.
К слову, в понедельник, 5 августа, в городе похолодает до 11 градусов. В этот день также стоит взять с собой зонтик.
ИСТОЧНИК KP.RU