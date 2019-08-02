Погода 2 августа в Петербурге: Небольшой дождь и северный ветер

СЕГОДНЯ 08:11 2019-08-02T08:11:56+03:00

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Утром в последний день рабочей недели, 2 августа, Санкт-Петербург неожиданно озарило яркое солнце, несмотря на серое, пасмурное небо. Горожане бегут по своим делам, укутываясь в кофты и плащи от дождя, некоторые даже достали осеннее пальто. Погода в пятницу в Северной столице будет потеплее, чем в предыдущие дни, но на выходных опять город накроет холод.

- Утром и днем 2 августа местами пройдут кратковременные дожди. Термометры зафиксировали температуру воздуха ночью плюс 10-12. Днем несколько потеплеет до плюс 15-17 градусов. Влажность в городе около 70 процентов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Впереди выходные, а прогноз погоды пока что не радует. Вроде бы на календаре еще лето, а за окном словно осень. В субботу, 3 августа, в Петербурге ожидается около 13-15 градусов выше нуля. В воскресенье, 4 августа, температура снова упадет до плюс 11-13 градусов.

Ожидать жары от августа 2019 года в Петербурге не стоит. Будут еще теплые дни, когда отметки на термометрах поднимутся вверх и покажут около 20 градусов, однако их по пальцам пересчитать. Будем надеяться, что впереди нас ждет теплая осень и мягкая зима.

ИСТОЧНИК KP.RU