Петербурженка стала свидетелем образования незаконной свалки в Колтушах

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-02T08:42:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Петербурга стала свидетельницей того, как образуются незаконные свалки в городе. В четверг, 1 августа, женщина прогуливалась по полю в Колтушах и заметила троих человек, которые активно выбрасывали мусор из «Газели», увеличивая и так уже не маленькую гору хлама. Негодяев она сняла на камеру мобильного телефона.

- Место действия – поля в Колтушах рядом с КСК «Талисман». Три человека приехали на машине и начали выкидывать мусор, - пожаловалась местная жительница.

По словам женщины, это не первый раз, когда кто-то выбрасывает кучи мусора в поля в этих местах. Но поймать с поличным до этого момента ей никого не удавалось. Все трое, которые «растили» гору мусора, прятались от камеры и закрывали лицо руками. Однако смелая женщина подошла ближе и сняла даже номера автомобиля.

- Смелая девушка, - похвалили женщину петербуржцы. – С этим материалом надо в полицию. Доказательств предостаточно. Еще и за остальной мусор было бы неплохо их привлечь, чтобы на будущее отбить желание так делать.

В полях в Колтушах незаконно выбрасывают мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU