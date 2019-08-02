Новый игрок «Зенита» Малком прибыл в Петербург и прогулялся по Невскому проспекту

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-02T09:21:16+03:00

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Новоиспеченный игрок ФК «Зенит» Малком уже приехал в Петербург и накануне вечером, 1 августа, прогулялся по Невскому проспекту. Свой променад бразильский футболист опубликовал в Instagram Stories, поэтому можно предположить, что несмотря на жуткий холод, город ему понравился.

Футболист поделился с подписчиками видами Невского проспектаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Уже сегодня, 2 августа, новоявленного 22-летнего игрока ждет медицинский осмотр в ФК «Зенит», а уже после этого он подпишет контракт с сине-бело-голубыми. О том, какая зарплата будет у бразильца в петербургской команде, не известно. Однако, надо отметить, что из бывшего клуба Малкома – «Барселоны» - «Зенит» забрал его за 40 миллионов евро. В случае, если футболист будет успешно выступать за петербуржцев, то его бывший клуб получит еще 5 миллионов сверху. Планируется, что в «Зените» Малком останется на пять лет.

22-летний Малком родился в Бразилии. Там же он начал свою карьеру в молодежном клубе «Коринтианс», после с 2016 по 2018 годы выступал за «Бордо», а с 2018 года стал игроком «Барселоны».

ИСТОЧНИК KP.RU